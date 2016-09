TNT Film 09:20 bis 11:05 Fantasyfilm Der Zauberer von Oz USA 1939 20 40 60 80 100 Merken Das Musical von 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle ist eine Adaption des amerikanischen Kinderbuchklassikers "Der Zauberer von Oz" aus dem Jahr 1900. In den USA war der Roman wegen angeblich subversiver politischer Botschaften zeitweise verboten. Das Drehbuch hält sich frei an die Vorlage, in der ein kleines Mädchen in einem sagenhaften Land spannende und gefährliche Abenteuer erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judy Garland (Dorothy Gale) Frank Morgan (Professor Marvel / der Zauberer von Oz / Torwächter der Smar) Ray Bolger (Hunk / Die Vogelscheuche) Bert Lahr (Zeke / Der Löwe) Jack Haley (Hickory / Der Zinnmann) Billie Burke (Glinda) Margaret Hamilton (Miss Almira Gulch / Die böse Hexe des Westens) Originaltitel: The Wizard of Oz Regie: Victor Fleming Drehbuch: Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar Allan Woolf Kamera: Harold Rosson Musik: Harold Arlen