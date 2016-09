TNT Film 06:35 bis 08:05 Familienfilm Heimweh USA 1943 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Ersten Weltkriegs in Yorkshire, England: Die Carracloughs sind verarmt und verkaufen in ihrer Not das Haustier des Sohnes Joe, die Colliehündin Lassie, an einen Herzog. Lassie büxt regelmäßig aus, doch die Familie bringt Lassie jedes Mal zurück. Als die Hündin bei einem Jagdausflug in Schottland erneut ausreißt, beginnt für sie ein langer und gefährlicher Weg zurück zu Joe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roddy McDowall (Joe Carraclough) Donald Crisp (Sam Carraclough) Elizabeth Taylor (Priscilla) Dame May Whitty (Dolly) Edmund Gwenn (Rowlie) Nigel Bruce (Herzog von Rudling) Elsa Lanchester (Mrs. Carraclough) Originaltitel: Lassie Come Home Regie: Fred M. Wilcox Drehbuch: Hugo Butler Kamera: Leonard Smith Musik: Daniele Amfitheatrof Altersempfehlung: ab 6