Disney XD 17:20 bis 17:45 Comedyserie Schreck-Attack Die Süßigkeiten-Bande USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Mit Hilfe von Dustys Onkel Will mieten die vier Freunde, für ihren nächsten großen Coup, einen Süßigkeiten-Laden. Ein neu eingestellter Mitarbeiter soll kurz alleine auf den Laden aufpassen, als die Süßigkeitenbande zuschlägt! Mit High-Tech ausgestattet wie echte Profi-Diebe, samt Süßigkeiten-Sauger, stürmen die vier den Laden und haben ihn innerhalb von Sekunden leergeräumt. Zu lustig, wie der festgekettete Neuling versucht, das seinem Chef zu erklären! Schauspieler: Cody Veith (Chance) Jillian Shea Spaeder (Bailey) Brandon Severs (Dusty) Bryce Gheisar (Herman) Tobie Windham (Uncle Will) Isabel Gravitt (Lori) Originaltitel: Walk the Prank Regie: Tom Gianas Drehbuch: Adam Small, Trevor Moore Altersempfehlung: ab 12