AXN 17:30 bis 18:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Pferde & Talente GB 2007 16:9 4. Staffel, Episode 2: Um einem schwerreichen Porno-Produzenten ein Rennpferd zu beschaffen, legt das Team alle Hoffnungen auf Billy Bond, ein junger Gauner, der unbedingt ins Team aufgenommen werden will. Wird er mit einer Lösung aufwarten können? Schauspieler: Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Robert Vaughn (Albert Stroller) Ashley Walters (Billy Bond) Nic Bishop (Plummy) Russ Carter (Gardener) Originaltitel: Hustle Regie: Lee MacIntosh Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16