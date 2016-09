TNT Comedy 01:25 bis 01:50 Comedyserie King of Queens Folge: 64 Kampf der Giganten USA 2001 16:9 Merken Carrie gesteht Doug, dass sie dessen Freund Deacon für ausgesprochen attraktiv hält. Eigentlich keine große Sache, doch Doug wird beinahe rasend vor Eifersucht und will Genugtuung. Als Deacon schließlich Geburtstag hat, arrangiert Doug eigens eine Farbbomben-Party im Freien. Dabei kommt es zu einem heftigen Gefecht in Form eine wüsten 'Schießerei'... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Merrin Dungey (Kelley) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan, Owen Ellickson Altersempfehlung: ab 12

