TNT Comedy 17:20 bis 17:45 Comedyserie King of Queens Folge: 58 Einmal und nie wieder USA 2000 16:9 Merken Carrie und Doug geraten sich darüber in die Haare, wer von den beiden dem anderen als Erster seine Liebe gestanden hat. Dabei fällt ihnen ein denkwürdiges Thanksgiving ein. Damals traf Doug zum ersten Mal Arthur und seine damalige Frau Lily. Arthur und Lily gerieten im Verlauf des Festes in einen heftigen Streit, den Carrie versuchte zu schlichten. Das gelingt ihr jedoch nicht und Carrie schämt sich vor Doug für das Irrenhaus, in dem sie lebt. Hals über Kopf verlässt sie das Haus ihrer Eltern. Als Doug schließlich auftaucht, muss er sich völlig alleine mit dem verrückten Paar auseinander setzten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Marshaun Daniel (Kirby Palmer) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Florence Henderson (Lily) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 12