TNT Comedy 13:35 bis 14:00 Comedyserie King of Queens Der Patenbruder USA 2000 16:9 Merken Zufällig erfährt Doug, dass Deacon einen "Patenbruder" hat. Das heißt, er kümmert sich einmal wöchentlich ehrenamtlich wie ein großer Bruder um einen Jungen. Doug bekommt ein schlechtes Gewissen und hält sich für nutzlos. Also beschließt er, auch eine solche Patenschaft zu übernehmen. Doch sein "kleiner Bruder" scheint keinen Sinn für Dougs sehr speziellen Charme zu haben. Bereits nach dem ersten Treffen möchte Doug sein Amt am liebsten wieder aufgeben. Doch als Deacon mit seinem Schützling an einem 10-Kilometerlauf zugunsten Herzkranker teilnimmt, ist Dougs Ehrgeiz angestachelt. Doug läuft und läuft - bis er liegen bleibt. In dieser Situation zeigt sich, dass sein kleiner Bruder ihn doch ganz gerne mag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Brendon Ryan Barrett (Jason) Brady Corbet (Stu) Hugh B. Holub (George) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith