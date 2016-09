Kinowelt 01:05 bis 02:50 Horrorfilm Die Prophezeiung USA, D 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Krankenschwester Maggie (Kim Basinger) hat die Fürsorge für ihre Nichte Cody übernommen, da ihre Schwester Jenna mit Drogenproblemen zu kämpfen hat und nicht selbst für sie sorgen kann. Doch plötzlich verschwindet Cody spurlos. Zur gleichen Zeit finden in der Stadt rituelle Morde an Kindern statt, die am gleichen Tag wie Cody geboren wurden. Gemeinsam mit FBI-Agent John Travis (Jimmy Smits) versucht Maggie ihre kleine Nichte zu retten. Spannender Okkult-Thriller, der mit einer Reihe religiöser Horrormotive aufwartet und mit Kim Basinger und Christina Ricci ansprechend besetzt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Basinger (Maggie O'Connor) Jimmy Smits (Agent John Travis) Rufus Sewell (Eric Stark) Ian Holm (Reverend Grissom) Christina Ricci (Cheri Post) Angela Bettis (Jenna O'Connor) Holliston Coleman (Cody O'Connor) Originaltitel: Bless the Child Regie: Chuck Russell Drehbuch: Tom Rickman, Ellen Green, Clifford Green Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16

