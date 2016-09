Kinowelt 20:15 bis 21:40 Horrorfilm Die Präsenz D 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Anthropologie-Student Markus beschäftigt sich in seinem Studium mit volkstümlichem Aberglauben und dem Poltergeist-Phänomen. Als sein Freund Lukas von einer entlegenen Burg hört, in der es spuken soll, will Markus die Chance nutzen, etwas Paranormales aufzuzeichnen - sie beschließen, eine Woche der bevorstehenden Ferien dort zu verbringen. Seine Freundin Rebecca wird erst eingeweiht, als die drei schon auf dem Weg sind. Die Studenten verschaffen sich unbefugt Zugang zu der düsteren Wasserburg und richten sich für die Nacht ein. Was am Anfang noch ein Spaß zu sein scheint, wird jedoch bald blutiger Ernst: Etwas Dämonisches scheint auf der Burg umzugehen, und die Ereignisse geraten außer Kontrolle. Der im Found-Footage Stil gedrehte Film zeigt die tödlichen Ereignisse der kommenden Tage und Nächte. "Horror vom Feinsten!" (Quelle: Süddeutsche Zeitung) "für Genrefans empfohlen" (Quelle: TV Spielfilm) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liv Lisa Fries (Rebecca Winter) Matthias Dietrich (Markus Brehner) Henning Nöhren (Lukas Schell) Originaltitel: Die Präsenz Regie: Daniele Grieco Drehbuch: Daniele Grieco Musik: Stefan Mohr Altersempfehlung: ab 16