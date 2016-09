Kinowelt 10:45 bis 12:00 Filme Fata Morgana D 1971 16:9 20 40 60 80 100 Merken Faszinierender Experimentalfilm über die Entstehung des Lebens von Werner Herzog. Der Film wurde in der Sahara gedreht und wird von den Liedern Leonard Cohens begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lotte Eisner (Narrator) Originaltitel: Fata Morgana Regie: Werner Herzog Drehbuch: Werner Herzog Kamera: Jörg Schmidt-Reitwein Musik: Blind Faith, The Third Ear Band Altersempfehlung: ab 6