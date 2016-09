Kinowelt 07:25 bis 08:50 Actionfilm The Numbers Station GB, USA, B 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Emerson Kent, die Geheimwaffe des US Geheimdienstes, fällt durch einen beinahe missglückten Einsatz in Ungnade. Er erhält eine letzte Chance, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen und seine Sonderstellung zu sichern. Emerson wird auf einen geheimen US-Außenposten in Großbritannien, von welchem chiffrierte Befehle weltweit an die Agenten gesendet werden, geschickt, um dort für die Sicherheit der Daten und der Mitarbeiterin Katherine zu sorgen. Als jedoch der isolierte Posten von kämpferischen Unbekannten überfallen wird, muss Emerson bis zum Eintreffen der Verstärkung versuchen, den Stützpunkt zu sichern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Emerson Kent) Malin Åkerman (Katherine) Liam Cunningham (Grey) Richard Brake (Max) Bryan Dick (David) Finbar Lynch (Michaels) Lucy Griffiths (Meredith) Originaltitel: The Numbers Station Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: F. Scott Frazier Kamera: Ottar Gudnason Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16