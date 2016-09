History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Terra X Phantome der Tiefsee (1/2): Der Riesenkalmar Phantome der Tiefsee (1/2): Der Riesenkalmar D 2013 Stereo 16:9 Merken Seit die Menschen die Meere befahren, ist der Riesenkalmar ein Mysterium. Zwar soll man Überreste des Giganten an Stränden und in Fischernetzen gefunden haben, das monströse Tier selbst aber blieb ein Phantom. Zahlreiche Expeditionen suchten erfolglos nach dem bis zu 18 Meter langen Tintenfisch. Im Juni 2012 stieß ein internationales Team ins Reich des Riesen vor. Mit hochsensitiven Kameras legten sich die Forscher im nachtschwarzen Ozean auf die Lauer und tatsächlich erschien das Monster. Es entstanden die weltweit ersten Filmaufnahmen eines lebenden Riesenkalmars in seiner natürlichen Umgebung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Regie: Yasuhiro Koyama Altersempfehlung: ab 12

