History 13:05 bis 13:55 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Duffey, der Teufelskerl USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf einem verlassenen Flugfeld in den Bergen von New Mexico können die Jungs den legendären Stuntman Bob Duffey in Aktion erleben. Sein Haus ist voll mit fantastischen Motorrad-Erinnerungsstücken. In Arizona finden sie Jeffs Außenposten in der Wüste mit alten Autos, einer Disco-Leuchte und einem seltenen Relikt des Verteidigungsministeriums. Dann besuchen Mike und Frank ein Vater-Sohn-Team, bei dem sie neben einer tollen Münzsammlung auch Art-Deco-Waagen, Videospiele und ein Neonschild entdecken, das sie unbedingt haben müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12