History 09:20 bis 10:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Feste Bande USA 2014 Stereo 16:9 Merken Für die Sumpfbewohner dreht sich alles ums Thema Familie: Während ein Team überraschend Unterstützung von seinen Jungs bekommt, geht ein anderer Jäger mit seinem Sohn auf Quads im Wald auf die Jagd. Während für ein drittes Team bei der Jagd nach einem rekordverdächtigen Alligator die Zeit knapp wird, beendet ein weiterer Jäger seine Saison vorzeitig, um seiner kranken Mutter beizustehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troy Landry (Himself) R.J. Molinere (Himself) Jay Paul Molinere (Himself) Liz Cavalier (Herself) Bruce Mitchell (Himself) Ron Methvin (Himself) Junior Edwards (Himself) Originaltitel: Swamp People Musik: Bruce Hanifan, David Vanacore Altersempfehlung: ab 12