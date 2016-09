Universal Channel 03:30 bis 05:05 Komödie New in Town USA, CDN 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Lucy Hill hat es geschafft: Als erfolgreiche Karrierefrau in Miami kann sie in allen Zügen einen gehobenen Lebensstil genießen, ein teures Auto fahren und stets die Top-Designer-Klamotten kaufen. Eines Tages verschlägt es sie beruflich für einen zeitlich begrenzten Auftrag mitten ins Nirgendwo, in ein Dorf, dessen Namen sie vorher noch nie gehört hat. Anfänglich versucht sie progressiv, ihr Projekt straff durchzuziehen - nicht ohne den örtlichen Mitarbeitern der Firma zu schaden. Bis sie allmählich beginnt, ihr Tun zu hinterfragen und ganz nebenbei auch ihrem Traummann begegnet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Renée Zellweger (Lucy Hill) Harry Connick jr. (Ted Mitchell) Siobhan Fallon Hogan (Blanche Gunderson) J.K. Simmons (Stu Kopenhafer) Mike O'Brien (Lars Ulstead) Frances Conroy (Trudy Van Uuden) Ferron Guerreiro (Bobbie Mitchell) Originaltitel: New in Town Regie: Jonas Elmer Drehbuch: Kenneth Rance, C. Jay Cox Kamera: Chris Seager Musik: John Swihart

