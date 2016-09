Universal Channel 01:20 bis 03:30 Actionfilm Tödliches Kommando - The Hurt Locker USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als wäre der Job der Bombenexperten im Irak nicht schon gefährlich genug, müssen Sanborn und Eldridge, die beiden Soldaten der kleinen Elite-Einheit feststellen, dass ihr neuer Sergeant, William Jones, sie inmitten des Chaos der kriegerischen Handlungen in ein tödliches Spiel verstrickt. Schnell wird den Soldaten bewusst, dass sie ihren Chef schnellstmöglich unter Kontrolle bringen müssen, wenn sie den Krieg in einer Stadt, in der stets alles passieren kann, überleben wollen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jeremy Renner (Sergeant First Class William James) Anthony Mackie (Sergeant JT Sanborn) Guy Pearce (Sergeant Matt Thompson) Ralph Fiennes (Leiter des Söldnerteams) Brian Geraghty (Specialist Owen Eldridge) David Morse (Colonel Reed) Christian Camargo (Colonel Cambridge) Originaltitel: The Hurt Locker Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: Mark Boal Kamera: Barry Ackroyd Musik: Marco Beltrami, Buck Sanders Altersempfehlung: ab 16

