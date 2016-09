Universal Channel 22:45 bis 01:20 Drama Zero Dark Thirty USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Jahre nach den Anschlägen vom 11.September schließt sich die junge CIA-Agentin Maya der Jagd auf Al-Qaida-Führer Osama bin Laden an. Acht Jahre folgen im Einsatz zwischen Pakistan, Saudi-Arabien und Afghanistan. Spuren verdichten sich und führen doch in Sackgassen oder Fallen, Menschen werden gefoltert und auf beiden Seiten getötet. Trotz aller Rückschläge ist Maya überzeugt, endlich den Mann identifizieren und finden zu können, der sie letztlich zu bin Laden führen wird. Hartnäckigkeit, die belohnt werden wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jessica Chastain (Maya) Jason Clarke (Dan) Jennifer Ehle (Jessica) Jeremy Strong (Thomas) Reda Kateb (Ammar) Kyle Chandler (Joseph Bradley) Harold Perrineau (Jack) Originaltitel: Zero Dark Thirty Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: Mark Boal Musik: Alexandre Desplat