Syfy 03:10 bis 04:00 SciFi-Serie Torchwood Captain Jack Harkness GB 2007 Stereo 16:9 Merken Jack (John Barrowman) und Tosh (Naoko Mori) untersuchen einen verlassenen Tanzsaal, in dem aus unerklärlichen Gründen Musik zu hören ist. Bei ihren Ermittlungen geraten sie in das Wurmloch und landen im Jahr 1941. Owen (Burn Gorman), Ianto (Gareth David-Lloyd) und Gwen (Eve Myles) versuchen, ihre Kollegen wieder in die Gegenwart zu befördern. Owen verfolgt den Plan, bei dieser Rettung auch Diane wieder ins 21. Jahrhundert zu holen. Derweil trifft Jack in der Vergangenheit auf Captain Jack Harkness, den Mann, dessen Identität er angenommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Murray Melvin (Bilis Manger) Matt Rippy (The Captain) Originaltitel: Torchwood Regie: Ashley Way Drehbuch: Russell T. Davies, Catherine Tregenna, Catherine Tregenna Kamera: Ray Orton Musik: Ben Foster, Murray Gold

