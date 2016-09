Syfy 01:25 bis 02:20 SciFi-Serie Torchwood Die Gestrandeten GB 2006 Stereo 16:9 Merken Ein Passagierflugzeug aus den 50er-Jahren gerät in das Wurmloch und landet im Cardiff des 21. Jahrhunderts. Für die drei Passagiere an Bord gibt es keine Möglichkeit mehr, in ihre Zeit zurückzukehren. Das "Torchwood"-Team verschafft den unfreiwilligen Zeitreisenden neue Identitäten, damit sie sich ein neues Leben aufbauen können. Zunächst müssen sie allerdings auf die zahlreichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte vorbereitet werden. Owen (Burn Gorman) kümmert sich um die Pilotin Diane (Louise Delamere) und verliebt sich in sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Louise Delamere (Diane Holmes) Originaltitel: Torchwood Regie: Alice Troughton Drehbuch: Russell T. Davies, Catherine Tregenna, Catherine Tregenna Kamera: Ray Orton Musik: Ben Foster

