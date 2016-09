Syfy 17:00 bis 17:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Jenseits der Sterne USA 1998 Stereo 16:9 Merken Captain Sisko (Avery Brooks) steckt mitten in einer Existenzkrise. Er hadert mit seinem Job auf der Station und überlegt gar, alles hinzuschmeißen. Doch plötzlich hat er einen verblüffend lebensechten Traum: Er ist auf der Erde, im New York der 1950er-Jahre und versucht, als der Sci-Fi-Autor Benny Russell eine Geschichte, die in ferner Zukunft auf einer Raumstation spielt, zu veröffentlichen. Doch weil Russell schwarz ist, wird ihm das nicht leicht gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Michael Dorn (Worf/Willie) Armin Shimerman (Quark/Herbert) Rene Auberjonois (Douglas Pabst) Brock Peters (Joseph/Prediger) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax/Darlene Kursky) Cirroc Lofton (Jake Sisko/Jimmy) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Avery Brooks Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12