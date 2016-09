Syfy 15:20 bis 16:10 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Gute und das Böse USA 1998 Stereo 16:9 Merken Captain Sisko (Avery Brooks) begleitet an Bord der U.S.S. Honshu den wegen Kriegsverbrechen angeklagten Gul Dukat (Marc Alaimo) zu seinem Prozess vor der Jury der Sternenflotte. Doch bevor das Schiff sein Ziel erreicht, wird es von einem cardassianischen Kampfgeschwader attackiert und zerstört. Sisko kann sich mit Dukat in einem Shuttle auf einen einsamen Planeten retten. Während die Sternenflotte nach den Überlebenden der Honshu sucht, verfällt Dukat immer mehr in Wahnvorstellungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Marc Alaimo (Gul Dukat) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Rene Auberjonois Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 12