Syfy 12:55 bis 13:45 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Inquisition CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Sheppard (Joe Flanigan) und sein Team erhalten eine Einladung anlässlich der Gründung einer Allianz zwischen den menschlichen Bewohnern in der Pegasusgalaxie. Doch der Empfang entpuppt sich für die Vertreter Atlantis' als äußerst unfreundlich. Kurz nach der Ankunft soll sich das Team vor einem Rat für mehrere Verbrechen in der Pegasusgalaxie verantworten. Sollte Sheppard und seine Kollegen für schuldig befunden werden, droht ein Leben im Exil. Ihre einzige Hoffnung ist Woolsey (Robert Picardo) und sein juristisches Fachwissen. Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Andee Frizzell (Hive Queen) Kavan Smith (Major Evan Lorne) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Brenton Spencer Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16