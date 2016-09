Syfy 09:05 bis 10:35 SciFi-Film Mega Shark vs. Kolossus USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der Suche nach einer neuen Energiequelle, haben russische Wissenschaftler versehentlich Kolossus wiedererweckt, einen gigantischen Roboter aus der Zeit des Kalten Krieges. Konstruiert wurde er nur mit einem Ziel, den Weltuntergang herbeizuführen. Zur gleichen Zeit taucht ein neuer Mega Shark auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Monsterhai und der Riesenroboter aufeinandertreffen. Die Menschheit muss schnell eine Möglichkeit finden, die beiden Killer-Giganten auszuschalten, bevor sie während ihres Kampfes die ganze Welt verwüsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Illeana Douglas (Gray) Ernest Thomas (Jackson) Amy Rider (King) Brody Hutzler (Dane) Tara Price (Parker) Tim Abell (Ivan) Bryan Hanna (Benedict) Originaltitel: Mega Shark vs. Kolossus Regie: Christopher Ray Drehbuch: Edward DeRuiter Kamera: Laura Beth Love Musik: Chris Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16