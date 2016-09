National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:05 Dokumentation Amerikas Nationalparks Saguaro D, USA, GB 2015 2016-09-18 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Sonora-Wüste im Südwesten der USA gehört zu den größten und artenreichsten Wüstenregionen der Erde. Mitten in dieser faszinierenden Landschaft liegt auf dem Gebiet des Bundesstaates Arizona der Saguaro-Nationalpark. Seinen Namen hat er von massenweise auftretenden Saguaro-Kakteen, deren Felder sich über ein Gebiet von fast 250 Quadratkilometern erstrecken. In dieser höchst lebendigen Einöde sind zudem zahlreiche Tiere zu Hause, darunter die auch Pekaris oder Javelinas genannten Nabelschweine. Zu den berühmtesten Wüstenbewohnern zählen allerdings die gefährlichen Klapperschlangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's National Parks