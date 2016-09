National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Die kleinen Hundeflüsterer USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Milan ist fest davon überzeugt, dass Kinder empfänglicher für seine Methoden sind als Erwachsene und dass es den Kleinen leichter gelingt, dem Hund gutes Benehmen beizubringen. Mit dieser Idee im Hinterkopf lädt er zwei junge Fans ein, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Im ersten Fall hat es Cesar mit einer Australian Shepherd/Chihuahua-Mischung zu tun, die treffend "Fuzzy Monster Truck" heißt. Dann fährt Cesar nach Oxnard in Kalifornien. Dort trifft er auf Pitbull-Mischlingsdame Sonny, die mindestens drei Monate im Jahr an Bord eines Fischerbootes mit ihrem Herrchen Jon verbringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer