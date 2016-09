13th Street 02:35 bis 04:10 Thriller Unbekannter Anrufer USA 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während sie babysittet, wird die junge Jill von einem Fremden mit beunruhigenden Anrufen terrorisiert. Seine ständig wiederkehrende Frage an das Mädchen: "Hast Du die Kinder kontrolliert? Sind die Kinder okay?" Noch gruseliger wird der Abend, als die alarmierte Polizei dem Mädchen mitteilt, dass die Anrufe von jemandem im Haus kommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Camilla Belle (Jill Johnson) Tommy Flanagan (Fremder) Katie Cassidy (Tiffany) Tessa Thompson (Scarlet) Brian Geraghty (Bobby) Clark Gregg (Mr. Johnson) Derek de Lint (Dr. Mandrakis) Originaltitel: When a Stranger Calls Regie: Simon West Drehbuch: Jake Wade Wall Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: James Michael Dooley Altersempfehlung: ab 16

