13th Street 01:00 bis 02:35 Actionfilm Safe - Todsicher USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Luke Wright (Jason Statham) ist ein knallharter Cage-Fighter und geht keinem Kampf aus dem Weg; auch nicht dem gegen die russische Mafia, die von ihm verlangt, absichtlich einen Kampf zu verlieren. Als er sich weigert, töten die Gangster seine Frau. Wright muss untertauchen. In der U-Bahn trifft er auf Mei (Catherine Chan). Die Zwölfjährige besitzt unglaubliche mathematische Fähigkeiten und befand sich als eine Art lebender Datenspeicher in der Gewalt der chinesischen Triaden. Jetzt ist sie auf der Flucht. Um Mei zu schützen, besinnt sich Wright seiner Kräfte und schlägt erbarmungslos zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Luke Wright) Catherine Chan (Mei) Robert John Burke (Captain Wolf) Reggie Lee (Yao Chang) James Hong (Han Jiao) Anson Mount (Alex Rosen) Joseph Sikora (Vassily Docheski) Originaltitel: Safe Regie: Boaz Yakin Drehbuch: Boaz Yakin Kamera: Stefan Czapsky Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 18

