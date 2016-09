13th Street 13:15 bis 14:00 Krimiserie Criminal Minds Lauren Reynolds ist tot USA 2011 Stereo 16:9 Merken Prentiss (Paget Brewster) hat sich allein auf die Suche nach Doyle (Timothy V. Murphy) gemacht. Währenddessen decken ihre Kollegen bei der BAU die Verbindung der beiden auf. Jennifer ?JJ' Jareau (A.J. Cook) soll dem Team einen Einblick in Prentiss' Vergangenheit geben. Dabei stellt sich heraus, dass sie in großer Gefahr schwebt - und Doyle nicht allein arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16