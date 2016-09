National Geographic People 03:10 bis 04:00 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Teenage Schmuggler GB 2009 Stereo 16:9 Merken El Paso 1989. In der texanischen Großstadt an der Grenze zu Mexiko lebt der Teenager Alex Silva. Der Junge fühlt sich ungeliebt, langweilt sich. Als er droht abzudriften, besorgt ihm sein Onkel einen Job in einer Reifenwerkstatt. Hier lernt Alex bald einige wohlhabend wirkende mexikanische Kunden kennen. Es stellt sich heraus, dass die jungen Männer ihren Reichtum dem Schmuggel mit Marihuana verdanken. Alex ist fasziniert von den enormen Verdienstmöglichkeiten und bittet die Mexikaner, für sie arbeiten zu dürfen. Nach anfänglichen Erfolgen steigt er immer tiefer in den Drogenschmuggel ein. Eines Tages fordert er sein Glück heraus, um endlich einen ganz großen Coup zu landen. Aber er verliert und landet in einem mexikanischen Gefängnis. Für Alex beginnt eine Zeit des puren Horrors... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 217 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 142 Min.