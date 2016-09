National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Asiens Gesichter Die Wächter von Angkor SIN 2003 2016-09-17 04:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Tempelanlagen von Angkor Wat im Dschungel Kambodschas gelten als Wunderwerk der Baukunst und das größte religiöse Bauwerk der Erde: ein gigantischer Tempelkomplex aus dem 12. Jahrhundert. Doch in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts errichteten Pol Pot und seine Roten Khmer eine grausame Diktatur in Kambodscha. Schätzungsweise bis zu zwei Millionen Menschen kamen durch Massenexekutionen, Arbeitslager, Hunger und zahllose Minen ums Leben. Auch heute noch sind weite Teile des Landes vermint - so auch das Gebiet um Tempelanlagen von Angkor Wat. Furchtlose Minensucher riskieren ihr Leben, um die Touristenattraktion von den tückischen Minen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Asia To The World