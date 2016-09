National Geographic People 13:35 bis 14:20 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Boa in Atemnot USA 2015 2016-09-23 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. K und ihr Team müssen im Broward Avian and Exotic Animal Hospital jede Menge Notfälle verarzten: Als erstes wird ein Hängebauchschwein mit Verstopfung eingeliefert. Schnell kommen die Tierärzte zu dem Schluss, dass ein Fremdkörper die Ursache für den Darmverschluss ist. Jetzt kann nur noch eine Not-OP helfen. Als nächstes kommt eine Boa an die Reihe, die bedingt durch eine schwere Infektion an Atemnot leidet. Wenn die Schlange nicht umgehend die richtigen Medikamente bekommt, wird sie sterben. Schließlich benötigt auch ein schwarzer Schwan, der von einem LKW überrollt wurde, sofort Hilfe. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER