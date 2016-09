National Geographic People 07:25 bis 07:50 Dokumentation Chasing Time Chasing Time in Budapest GB 2002 2016-09-20 07:40 Stereo 16:9 Merken Rebecca Taylor aus Neuseeland und Clair Hill aus Großbritannien entdecken heute die Geheimnisse von Budapest. Acht Aufgaben gilt es zu lösen, um die Entdeckungen auch in einem anschließenden Luxus-Urlaub ausgiebig genießen zu können. Die Tour führt das Duo vom Burgberg mit Matthiaskirche und Fischerbastei über die klassizistische Kettenbrücke mit den Löwenstatuen bis zu den berühmten Thermalbädern. Doch das Ganze ist kein gemütlicher Touristenbummel: Rebecca und Clair befinden sich im ständigen Kampf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chasing Time