National Geographic 17:30 bis 17:50 Dokumentation Brain Games Sucht USA 2014 2016-09-18 08:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt Dinge, von denen wir behaupten, ohne sie nicht leben zu können: wie Kaffee, das Smartphone oder das Internet. Brauchen wir all das wirklich? Oder sind wir vielleicht sogar abhängig davon? Die heutige Episode befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Gehirn und Sucht. Anhand einer Reihe von Spielen und Experimenten wird gezeigt, dass wir, ob es uns gefällt oder nicht, Abhängigkeiten entwickeln. Hier erfahren wir, warum wir ständig auf unser Handy gucken müssen, warum uns ein Song nicht mehr aus dem Kopf geht, aber auch warum bestimmte Abhängigkeiten gar nicht so schlecht für uns sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Silva (Himself - Host) Kayle Blogna (Herself) Max Darwin (Himself - Illusionist) Daren Donofrio (Himself) Sri Sarma (Herself - Johns Hopkins University) Mark Holmberg (Pizza Eater) Moderation: Jason Silva Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Stillman Brown, Adam 'Tex' Davis, Jerry Kolber