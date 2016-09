National Geographic 15:00 bis 15:50 Dokusoap Car S.O.S. Ford Sierra RS Cosworth GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Mechaniker Tim und Fuzz werden zu einem ziemlich tragischen Fall gerufen. Sie sollen einen gefragten Youngtimer, den Ford Sierra RS Cosworth, davor bewahren, in seiner Garage weiter vor sich hin zu rosten. Das Auto wurde nach einem tragischen Unfall stillgelegt. Unter enormem Zeitdruck unterziehen die Jungs den Ford einer großen Inspektion, bei der sogar ein Austauschmotor eingebaut werden muss. Drei Wochen haben die beiden für ihre Mission Zeit, dann muss das Auto an seinen ahnungslosen Besitzer zurückgegeben werden. Schaffen es die Auto-Freaks, aus dem Ford eine echte Rakete zu machen, oder bleibt er einfach ein alter Schrotthaufen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car S.O.S