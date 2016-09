National Geographic 10:45 bis 11:40 Dokumentation Sekunden vor dem Unglück München 1972: Die Terror-Spiele GB 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Die erste Folge der vierten Staffel beleuchtet die Sendereihe unter anderem das Olympiaattentat von München 1972. Am 5. September, dem elften Olympia-Tag in München, überwinden acht palästinensische Terroristen den Zaun des Olympischen Dorfes. In Ihren Sporttaschen tragen sie Maschinenpistolen und Handgranaten. Ihr Ziel: das israelische Mannschaftsquartier. Sie erschießen den Ringer-Trainer Mosche Weinberg und den Gewichtheber Josef Romano. Neun weitere Athleten halten sie als Geiseln fest. Die Palästinenser gehören einer Terrorgruppe namens "Schwarzer September" an. Sie fordern die Freilassung von über 200 namentlich genannten Landsleuten aus israelischen Gefängnissen. Außerdem sollen die erst kürzlich inhaftierten RAF-Mitglieder Andreas Baader und Ulrike Meinhof freikommen. Andernfalls würden alle neun Geiseln sterben, drohen die Terroristen. Als ein Sonderkommando eingreift, kommen alle Geiseln ums Leben. Drei der acht Attentäter überleben und werden von der Polizei entwaffnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rami Hilmi (Black September) Shane Nolan (Hans Dietrich Genscher) Originaltitel: Seconds from Disaster Regie: Jim Nally Musik: The Insects