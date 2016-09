Disney XD 03:30 bis 03:55 Trickserie Phineas und Ferb Mach mit beim Quiz / Die Autowäsche USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace erfährt, dass Jeremy in einem Werbespot mitspielt. Da sie ihm in nichts nachstehen will, macht sie spontan bei Phineas und Ferbs Quizshow mit, die diese veranstalten. Der scheinbar unterlegener Kandidat Buford heizt ihr jedoch ganz schön ein, denn Candace braucht einige Zeit um die seltsamen Spielregeln zu begreifen. Phineas und Ferb wollen den Pfadfinderinnen helfen, Geld für die Rettung des Sternmulls aufzutreiben. Sie überlegen sich eine eine Autowaschanlage zu bauen... Candace erfährt, dass Jeremy in einem Werbespot mitspielt. Da sie ihm in nichts nachstehen will, macht sie spontan bei Phineas und Ferbs Quizshow mit, die diese veranstalten. Der scheinbar unterlegener Kandidat Buford heizt ihr jedoch ganz schön ein, denn Candace braucht einige Zeit um die seltsamen Spielregeln zu begreifen. Währenddessen hat Doofenschmirtz ein ganz anderes Problem. Er ist süchtig nach Bestellfernsehen geworden und sieht nur eine Möglichkeit sich seiner Sucht zu entledigen: Er will alle Sendemasten zerschmelzen. Perry macht ihm natürlich einen Strich durch die Rechnung, aber während ihres Gerangels lösen sich ein paar Strahlen aus dem Schrumpfinator die zufälligerweise das Aufnahmeset von Phineas und Ferbs Quizshow treffen. Zwar ist Candace durch die Strapazen der Sendung durchaus gezeichnet, aber wenigstens nicht böse auf ihren Jeremy als der ihr eröffnet, dass er im vermeintlich grossen Werbespot nur ein Fußmodell für Flip-Flops mimte. Phineas und Ferb wollen den Pfadfinderinnen helfen, Geld für die Rettung des Sternmulls aufzutreiben. Sie überlegen sich eine Autowaschanlage zu bauen, und obwohl Candace dabei einige Missgeschicke passieren, freut sie sich trotzdem sehr darüber mit Jeremy einen mehr oder weniger romantischen Trip durch die Waschanlage zu machen. Doofenschmirtz hat mal wieder nur Flausen im Kopf und baut eine Apparatur, mit der er aus einem Maulwurfshügel einen Berg machen kann. Was er dabei natürlich nicht bedacht hat, ist dass der kleine pelzige Bewohner mitwächst .. Perry rettet die Situation und der Mull ist auch gerettet. Er kann ja nun dank seiner Grösse durchaus auf sich selbst aufpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F Hughes Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh, Devin Bunje, May Chan, Joe Orrantia, Mike Roth, Nick Stanton, Pe Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 400 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 220 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 200 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 145 Min.