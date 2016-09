Disney Cinemagic 23:35 bis 00:00 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Der Fluch der Mondbestie / Eine harte Nuss USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Es ist Streiche-Tag und Kuzco ist auf der Flucht vor einem vermeintlichen Mondmonster. Malina und Kronk schleppen ihn zu einer Höhle, in der Kuzco das Monster vermutet, um ihm zu beweisen, dass dieses Wesen gar nicht existiert... (b) Alle freuen sich auf das Nuss-Festival - außer Kuzco. Der unterstellt den Eichhörnchen, das Festival ruinieren zu wollen, woraufhin alle Bürger die Eichhörnchen des Landes verweisen wollen. Yzma nutzt die Gunst der Stunde und verwandelt Kuzco in ein Eichhörnchen, in der Hoffnung, dass auch er vertrieben wird. Eine schwere Situation für den Möchtegern-Monarchen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Devin Bunje, Nick Stanton Musik: Michael Tavera