Disney Cinemagic 10:30 bis 12:00 Abenteuerfilm Bad Hair Day CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV

Der Tag des Abschlussballs rückt näher und Monica ist perfekt vorbereitet auf ihre bevorstehende Krönung zur Ballkönigin: vom Kleid über die Schuhe bis hin zur Frisur ist alles bis ins kleinste Detail geplant! Doch als Monica an ihrem großen Tag erwacht, passiert eine Katastrophe nach der anderen: sie hat den schlimmsten "Bad Hair Day" ihres Lebens, ihr Kleid ist völlig ruiniert und ihre Schuhe sind kaputt. Nach der unfreiwilligen Begegnung mit einem Diamanten-Dieb wird Monica allerdings bald klar, dass ihre Haare noch ihr geringstes Problem sind...

In "Bad Hair Day" stolpert Monica von einer Katastrophe in die nächste - und das ausgerechnet am wichtigsten Tag ihres Lebens! Der Tag des Abschlussballs rückt näher und Monica ist eigentlich perfekt vorbereitet auf ihre bevorstehende Krönung zur Ballkönigin: Vom Kleid über die Schuhe bis hin zur Frisur ist alles bis ins kleinste Detail geplant! Doch als Monica an ihrem großen Tag erwacht, hat sie den schlimmsten "Bad Hair Day" ihres Lebens. Ihr Kleid ist völlig ruiniert, die Schuhe sind kaputt und zu allem Überfluss taucht auch noch Liz auf, eine beurlaubte Polizistin, die auf der Jagd nach gestohlenen Juwelen ist. Monica befindet sich unwissentlich im Besitz des kostbaren Schmucks und bald wird ihr klar, dass ihre Haare noch ihr geringstes Problem sind. Das ungleiche Paar macht sich auf zu einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd quer durch die Stadt...

Schauspieler: Laura Marano (Monica) Leigh-Allyn Baker (Liz) Christian Campbell (Pierce) Alain Goulem (Dad) Christian Paul (Ed) Kiana Madeira (Sierra) Jake Manley (Kyle) Originaltitel: Bad Hair Day Regie: Erik Canuel Drehbuch: Billy Eddy, Matt Eddy, Eric M. Gardner, Steven H. Wilson Kamera: Mario Janelle Musik: Michel Corriveau Altersempfehlung: ab 6