Animal Planet 15:00 bis 15:45 Dokumentation Das große Katzen-ABC Kurilen Bobtail und Burmilla USA 2012 Merken Dwelfs sind Rassekatzen, die aussehen wie Jedi-Ritter. Eine Katze wie vom Mars, von der manche Leute sagen, sie sei so hässlich, dass sie schon wieder niedlich ist. Besonders auffällig ist ihre Haut, die nur von spärlichem Flaum bedeckt ist. Ihre gebogenen Ohren erinnern an die Elfen aus "Herr der Ringe". Außerdem hat diese winzige Mietze extrem kurze Beine und erinnert von ihrer Persönlichkeit her eher an einen Hund, als an einen Stubentiger. Weitere Themen dieser Episode: Warum werden manche Katzen zu Dieben? Welche Rasse jagt wie Wölfe im Rudel? Und saßen Katzen im alten Ägypten wirklich am Fuße der Pyramiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cats 101