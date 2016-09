Animal Planet 11:10 bis 12:00 Dokusoap Der Pool-Profi Der Abenteuer-Pool USA 2014 Merken Ian und Sandy leben in einer Schlucht am Red River und vermieten dort Blockhütten. Die beiden klettern gern und machen regelmäßig Ausflüge in die Natur. Was fehlt, ist ein Outdoor-Pool, in dem sie die herrliche Aussicht genießen können. Mit einem herkömmlichen Schwimmbecken ist es hier nicht getan, an das Projekt muss ein Experte ran. Landschaftsarchitekt Anthony Archer-Wills und sein Team konzipieren eine Wasserlandschaft mit Sprungfelsen. Das 15-Meter-Becken mit Kiesstrand und Feuerstelle wird perfekt in die Umgebung integriert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pool Master