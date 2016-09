FOX 03:10 bis 03:50 Serien Drop Dead Diva Die Liebesfalle USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jane versucht, mit Owen wieder ins Reine zu kommen, während sie gemeinsam an einem Fall arbeiten. Sie vertreten einen Professor, der wegen Drogenschmuggels angeklagt wurde. Kim vertritt eine Frau, die um die Rechte an einem Videospiel kämpft, das sie zusammen mit ihrem kürzlich verstorbenen Freund programmiert hatte. Stacy wiederum setzt eine verrückt klingende Idee in die Tat um: Sie lädt ihre Ex-Freunde zu einer "Spenderparty" ein. Dabei will sie herausfinden, wer von ihnen am besten für eine Samenspende geeignet wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) Kate Levering (Kim Kaswell) April Bowlby (Stacy Barrett) Lex Medlin (Owen French) Justin Deeley (Paul) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Michael Grossman Drehbuch: Steve Lichtman Musik: Scott Starrett

