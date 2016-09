FOX 01:25 bis 01:45 Comedyserie How I Met Your Mother Zwei durchtriebene Hunde USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit fünf Monaten ist Ted mit Victoria zusammen. Lily und Marshall machen ihren Freund darauf aufmerksam, dass Victoria auf einen Heiratsantrag wartet. Bei einem romantischen Abend wagt Ted den entscheidenden Schritt. Victoria will seinen Antrag aber nur unter der Bedingung annehmen, dass er den Kontakt zu seiner Freundin Robin für immer abbricht. Dieses Ansinnen stürzt Ted in eine tiefe Krise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Ashley Williams (Victoria) Michael Trucco (Nick Petteruti) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart

