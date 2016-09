FOX 22:30 bis 23:15 Mysteryserie The Walking Dead Ausgesetzt USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick und Shane bringen Randall achtzehn Meilen weit weg, um ihn auszusetzen. Shane will Randall erschießen, womit Rick allerdings nicht einverstanden ist. Es kommt zu einer Schlägerei zwischen den beiden, was allerdings auch einige hungrige Zombies anlockt. Rick, der Shane mittlerweile überwältigt hat, steht vor einer schwerwiegenden Entscheidung: Soll er Shane den Zombies überlassen und so dieses Problem ein für alle Mal erledigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Jon Bernthal (Shane) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Scott M. Gimple, Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary