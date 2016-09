FOX 15:35 bis 16:20 Krimiserie Hawaii Five-0 Der Millionengewinn USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Häftling Dawkins ermordet bei seiner Flucht aus dem Gefängnis drei Menschen. Und damit ist sein blutiger Feldzug noch nicht zu Ende: Steve findet heraus, dass Dawkins hinter einem Pärchen her ist, das in einer Fernsehshow eine Million gewonnen hat - doch Steve kommt zu spät, Dawkins hat Dana angeschossen und Craig als Geisel genommen. Es stellt sich heraus, dass Dawkins und Craig einst Komplizen waren, die gemeinsam einen Bankraub begangen hatten. Craig hat das Geld versteckt, und das will Dawkins jetzt haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Taryn Manning (Mary Ann McGarrett) Balthazar Getty (Walton Dawkins) D.L. Hughley (Prison Inmate) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Peter M. Lenkov Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Keith Power, Brian Tyler