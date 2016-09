FOX 13:15 bis 14:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Aloha, Steve McGarrett USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Marineoffizier Steve McGarrett zur Beerdigung seines Vaters nach Honolulu kommt, wird er von der Gouverneurin Hawaiis überraschend mit der Bildung einer Task Force zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens beauftragt. McGarrett nimmt an, ohne zu zögern, da er unbedingt den Mord an seinem Vater aufklären will. Schnell hat er ein Team aufgestellt, das aus den Polizisten Danny "Danno" Williams, Chin Ho Kelly sowie dessen überaus attraktiver Cousine Kona "Kono" Kalakaua besteht, die gerade die Polizeischule abgeschlossen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Jean Smart (Governor Pat Jameson) Will Yun Lee (Sang Min) Norman Reedus (Anton Hesse) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Len Wiseman Drehbuch: Peter M. Lenkov Kamera: Gabriel Beristain Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16