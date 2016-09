Spiegel TV Wissen 05:10 bis 05:55 Dokumentation Martinique - Frankreich in der Karibik D 2014 Merken Baguette und Champagner, weiße Strände und türkisblaues Wasser: Die Insel Martinique ist ein Stück Frankreich in der Karibik zwischen Florida und Südamerika. Und natürlich gilt dort das Savoir-vivre genauso wie auf der anderen Seite des Atlantiks zwischen Ärmelkanal und Mittelmeer. Nur was im Mutterland Frankreich der Wein ist, ist auf Martinique der Rum: eine Art Nationalheiligtum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Martinique - Frankreich in der Karibik

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 517 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 247 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:55

Seit 132 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 52 Min.