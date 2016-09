National Geographic People 05:25 bis 05:50 Dokumentation Kenias Speisekammer Rutundu K 2013 2016-10-04 18:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Kiran reist in zwei sehr unterschiedliche Landstriche, die beide einen wichtigen Beitrag zum Gericht dieser Episode beisteuern. Zuerst besucht unser nimmermüder Koch ein Ehepaar, das in einem Außenbezirk von Nairobi filigrane Fliegen knüpft. Nicht unbedingt ein Ort, den man mit dem Fischen verbinden würde! Dann erklimmt er die wilden Hänge des Mount Kenya bis zum Lake Rutundu, wo ihm zwei Wildhüter beibringen, wie man verschiedene Arten von Forellen fängt. Kiran muss eiskaltem Regen und einer gefährlichen Schlucht trotzen, bevor er in höchsten Höhen ein köstliches Frühstück zubereiten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder

