FOX 05:25 bis 06:15 Krimiserie Salamander Auf der Flucht B 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Paul Gerardi findet Zuflucht in einem Kloster, in das sein ehemaliger Kollege Martin Campbell aus mysteriösen Gründen eingetreten ist. Campbell weigert sich hartnäckig, Paul zu helfen, und er scheint einen guten Grund dafür zu haben. Gleichzeitig werden Pauls Frau Sarah und seine Tochter Sofie ständig von Mitarbeitern des Generalstaatsanwalts eingeschüchtert, die hinter Paul her sind. Paul ignoriert Sarahs Hilferufe und entdeckt eine Spur, die zu Senator Rasenberg führt. Er ist einer der 66 Schließfachbesitzer, sich alle als Mitglieder einer Interessensgruppe namens "Salamander" entpuppen. Die Frau des Senators lässt durchbli In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Lucas Van den Eynde (Carl Cassimon) Warre Borgmans (Commissaris Martin Colla) An Miller (Sarah Debruycker) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert

