National Geographic 05:00 bis 05:45 Dokumentation Sea Patrol - Die Küstenwache Tag am Meer GB 2009-2010 Dolby 16:9 HDTV Merken Die meisten Menschen nutzen einen Tag am Meer zum Schwimmen und Sonnenbaden. Doch der Spaß ist schlagartig zu Ende, wenn am oder im Wasser ein Unglück geschieht. In dieser Folge muss die Royal Air Force einen Rettungseinsatz fliegen. In einem weiteren Fall muss eine Patrouille der Fishery Protection Squadron einen verdächtigen Fisch-Trawler näher in Augenschein nehmen, während eine Frau wenige Kilometer weiter den absoluten Horror erlebt - sie stürzt nachts von einer Klippe. Schließlich hat der Minenräumdienst der Marine den Auftrag erhalten, das Wrack eines 1.000 Tonnen-Schiffes zu sprengen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sea Patrol

