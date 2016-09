Disney XD 05:35 bis 06:00 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Folge: 24 Quarantäne USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Bree wird während eines Einsatzes von ihrem neuen Freund Owen durch einen Anruf abgelenkt und gerät versehentlich in Kontakt mit einer gefährlichen Chemikalie. Daraufhin müssen Chase und Leo in einen bewachten Komplex einbrechen, um herauszufinden, durch welche Substanz Bree kontaminiert wurde. Bree gelingt es in der Zwischenzeit, aus der Quarantäne auszubrechen und Owens Kunstausstellung zu besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Ben Stillwell (Owen) Sean Whalen (Security Guard) Originaltitel: Lab Rats Regie: Guy Distad, Sean McNamara, Victor Gonzales Drehbuch: Ken Blankstein, Marcus Alexander Hart Kamera: Rick F. Gunter Musik: Bert Selen

